شكرا لقرائتكم خبر عن عروض مسرحية وفقرات أكروباتية.. «المجوهرات الملكية» يحتفل بيوم اليتيم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم متحف المجوهرات الملكية في الاسكندرية، بقيادة صفاء فاروق مدير عام المتحف احتفالية فنية تزامنا مع يوم اليتيم الخيمس، بمشاركة 15 طفل بالتعاون مع جمعية الفرسان الخيرية ومؤسسة أركان الخيرية للأيتام.

وشملت الاحتفالية عروض مسرحية ومسرح عرائس وفقرات أكروباتية بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم الذي يتم الاحتفال به في الجمعة الأولى من أبريل من كل عام، وتم على مدار اليوم تقديم عرض مسرح عرائس ومسابقات ترفيهية وفنية للأطفال مع توزيع الهدايا والحلوى على هامش الجولة الإرشادية التي تعرفوا من خلالها على أبرز المقتنيات الأثرية المعروضة بمتحف المجوهرات الملكية ضمن سيناريو العرض المتحفي، وذلك تحت إشراف القسم التعليمي بالمتحف.

بدورهم أعرب الجميع عن سعادتهم بهذا اليوم الذي نظم خصيصاً لهم، وأبدوا انبهارهم بمقتنيات المتحف الفريدة وطرازه المعماري المتميز، وحرصوا على إلتقاط مجموعة من الصور التذكارية تخليداً لهذه المناسبة.

جرى الاحتفال بيوم اليتيم وسط التزام تام بكافة الإجراءات الاحترازية ضد جائحة كورونا، وحرص زائرى متحف المجوهرات الملكية على ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعى.

بعروض مسرحية وفقرات أكروباتية .. "المجوهرات الملكية" يحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 15 طفلاً (صور)

بعروض مسرحية وفقرات أكروباتية .. "المجوهرات الملكية" يحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 15 طفلاً (صور)

بعروض مسرحية وفقرات أكروباتية .. "المجوهرات الملكية" يحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 15 طفلاً (صور)

بعروض مسرحية وفقرات أكروباتية .. "المجوهرات الملكية" يحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 15 طفلاً (صور)

بعروض مسرحية وفقرات أكروباتية .. "المجوهرات الملكية" يحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 15 طفلاً (صور)