شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة : غلق جزئي لمطلع كوبري الدقي لمدة 3 أيام للصيانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنوه محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظة بإجراء أعمال الصيانة الخاصة بالفاصل العرضى لكوبرى الدقى المعدنى تحديداً بمطلع الكوبرى للقادم من ميدان الأورمان بإتجاه شارع البطل أحمد عبدالعزيز مما يتطلب غلق الكوبرى جزئياً بالنطاق المحدد لمدة 3 أيام إعتباراً من الساعة 1 ليلاً يوم الجمعة الموافق 9/4/2021م وحتى الساعة 5 صباح يوم الأحد الموافق 11/4/2021م على مدار الـ 24 ساعة، دون تعطيل لحركة المرور.

ومن جانبه، أشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الأعمال تأتى فى إطار أعمال الصيانة الدورية لرفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظة، وذلك ضمن خطة العمل المكثفة للإنتهاء من صيانة مختلف المرافق بأحياء ومراكز ومدن المحافظة قبل قدوم شهر رمضان تفادياً لأعمال الغلق خلال الشهر الكريم.

كما وجه مسئولى الجهات المعنية بإتخاذ مايلزم لتيسير الحركة المرورية بمحيط مناطق العمل، وبناءاً عليه قامت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.

وتهيب الإدارة العامة لمرور الجيزة بالمواطنين من قائدى المركبات الإلتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لتفادى الإزدحام.