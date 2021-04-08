شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تستعرض الوضع الوبائي لفيروس كورونا والإرشادات الوقائية لشهر رمضان اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعرض الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بمقر الوزارة، الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا في مصر والارشادات الوقائية والإجراءات الاحتراوية التي يجب اتباعاها خلال شهر رمضان للحد من معدل الغصابات خلال الفترة المقبلة.

وتعلن وزيرة الصحة، أخرمستجدات حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا من خلال مراكز اللقاحات، والفئات ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة، ومواعيد تطعيمات الجرعات الثانية للذين تلقوا الجرعات الاولي من اللقاحات.

كانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 444 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 157450 حالة حتى الآن.

وأضافت الوزارة، إنه تم تسجيل 783 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 37 حالة جديدة، ليصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، هو 207293 من ضمنهم 157450 حالة تم شفاؤها، و12290 حالة وفاة.