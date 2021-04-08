شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا المشاط: 2020 كان عامًا استثنائيًا.. ولم ينجو أحد من أضرار جائحة كورونا‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن عام 2020 كان عامًا استثنائيًا مليئا بالتحديات؛ فلم ينجو أحد من الأضرار الجسيمة لفيروس كورونا.

وأضافت المشاط أن مصر استحدثت مصطلحات وآليات جديدة مكنتها من اتخاذ خطوات تنموية في مختلف القطاعات، مؤكدة أن مصر تمضي قدمًا لدفع عجلة الإصلاحات للأمام، مع مراعاة النوع الاجتماعي، رغم التحديات الاقتصادية التي تفرضها جائحة كورونا.

وأضافت المشاط، خلال كلمتها في مؤتمر حقوق الإنسان الذي ينظمه المركز المصري تحت عنوان «حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة» أن ثلاثة عوامل من خلالها يمكن تحقيق التعافي الاقتصادي وتجاوز الآثار التي خلفتها جائحة كورونا على الأنظمة الاقتصادية العالمية، وهي الاستدامة والمرونة والدمج، والتي تعمل على تحقيق نظام اقتصادي أكثر استدامة واخضرارًا ودمجًا لكل الأطراف، لافتة أن مواجهة الاضطرابات التي تسببت فيها جائحة كورونا ما كانت لتتحقق لولا المرونة والابتكار اللذين تحلا بهما كثير من قادة ودول العالم لمواجهة هذه الصدمة المفاجئة.

ولفتت المشاط إلى أن مصر تضع خطط التحول الرقمي على سلم أولوياتها في صدارة استراتيجيات التنمية على مستوى جميع القطاعات، ومن بينها التعليم، مؤكدة أن وزارة التعاون الدولي، عملت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والبنك الدولي، على برنامج إصلاح شامل للتعليم (برنامج تطوير التعليم) في محاولة لنشر التكنولوجيا في المراحل التعليمية وبناء جيل صاعد مرن تقنيًا يضيف قيمة للمستقبل الرقمي، مؤكدة أنه في أوقات الأزمات العالمية يجب أن تتكاتف الأطراف ذات الصلة لتعزيز العمل المشترك.

يعقد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية اليوم الخميس، مؤتمر «حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة»، بحضور خمس وزراء وعدد من المنظمات التنموية لتناول تأثير جائحة «كورونا»، في ظل حضور رفيع المستوى من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلين عن المنظمات التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال التنموي، حيث تستعرض تجاربها الناجحة على مدار عام كامل منذ ظهور وتفشي الوباء العالمي.