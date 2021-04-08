شكرا لقرائتكم خبر عن قبل رمضان..ضبط 31 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي بالجيزة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكّنت محافظة الجيزة بالإشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط 31 طن لحوم وأسماك ودواجن ومصنعات لحوم ودواجن متنوعه وأحشاء داخلية وهياكل دواجن فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملات تم تنفيذها على محلات الجزارة والمطاعم والسوبر ماركت ومصانع الأسماك وثلاجات تابعه لمجازر دواجن وثلاجات حفظ لحوم قبل طرحها بالأسواق للمواطنين .

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنَّ الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب أمن وسلامة المواطنين، مؤكّدًا استمرار الحملات لضبط المخالفين.

ووجه مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين بمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت خاصة خلال شهر رمضان المعظم للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين، بجانب التأكد من إلتزام المنشأت التجارية الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من إنتشاره والتصدي لأي مخالفة بكل حزم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

ومن جانبه أكّد الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري أنَّه تمّ التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.