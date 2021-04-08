شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، للحفاظ على هيبة الدولة وفرض سياده القانون على الجميع .

وفي هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بالهيصيمية، حملة إزالة في المهد بقرية الخطارة على مساحة 12 سهم، عبارة عن بناء بالطوب الأبيض باسم «ن. ح»على الأرض الزراعية خارج الحيز العمراني وتمت الإزالة على نفقة المخالف.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمدينة القرين، بشن حملة لإزالة غرفتين بالطوب الدبش على مساحة 28 متر، ناحية ترعة قمري بأسم المواطن«ا. ص. ح» ،وتمت الإزالة حتي سطح الأرض على نفقة المواطن.

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بأولاد سيف، والإدارة الهندسية بالوحدة، بإزالة تعدي عبارة عن شدة خشبية مجهزة لبناء أعمدة الدور الرابع على مساحة ١٠٠متر، بقرية أولاد سيف وتمت الإزالة كليا واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.