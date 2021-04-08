شكرا لقرائتكم خبر عن شباب بالكنيسة الأسقفية يشاركون في اعداد «كراتين رمضان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل شباب مشروع معاً من أجل تنمية مصر نشاطه بمحافظة القاهرة، بالاشتراك مع مؤسسة مصر الخير في تجهيز وتعبئة كراتين رمضان، استعدادا لتوزيعها على الأسر المحتاجة في المناطق المختلفة .

وذكرت الكنيسة الأسقفية التي ترعى المشروع في بيان لها: «يعد هذا النشاط ضمن مبادرات المشروع حيث شارك 25 فردًا من الشباب المسلم والمسيحي في هذا العمل الذي يهدف إلى ترسيخ روح التعاون ودمج الشباب في أنشطة مختلفة».

يقام المشروع تحت رعاية إقليم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي ومؤسسة مصر الخير.

يشمل المشروع مجموعة من المبادرات والفعاليات في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا ومدينتي السادات ومنوف بمحافظة المنوفية والسويس.

يهدف المشروع إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعى الثقافى والحضاري لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معا في تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل في ذات الاتجاه الذي ترتبط به مبادرتهم، تم توقيع بروتوكول التعاون بين الكنيسة الأسقفية ومؤسسة مصر الخير عام 2018 .