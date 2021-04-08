شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الصلوات والقداسات بالكنائس بسبب كورونا حتى إشعار آخر في الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر نيافة الأنبا إبرام، مطران الفيوم ورئيس أديرتها، اليوم الخميس، قرارات بتعليق صلوات القداسات في جميع كنائس الإيبارشية، بدءً من الأحد المقبل 11 أبريل، وحتى إشعار آخر بعد إعادة تقييم الوضع الصحي، إثر زيادة معدلات الإصابة بفيروس “كورونا” في المستشفيات والمنازل والوفيات على مستوى الإيبارشية.

كما أصدر مطران الفيوم، وفقا لبيان، قرارا باستمرار العمل بكل التوجهات المعلنة سابقًا فيما يخص جميع الخدمات والأنشطة الكنسية.

وأعلنت المطرانية، ضوابط الصلوات والخدمات الكنسية خلال الفترة من جمعة ختام الصوم في 23 أبريل الجاري، وحتى قداس عيد القيامة المجيد، وهي أن تقتصر الصلاة على حضور الآباء الكهنة، وعدد محدود من الشمامسة بحد أقصى ٧ شمامسة، وبدون حضور شعبي، وتقليل فترة التواجد بالكنائس، واختصار الألحان الكنسية بقدر الإمكان، وأن يتم تعبئة زيت القنديل بمعرفة الآباء في عبوات صغيرة، ومياه اللقان، والاحتفاظ بهما في الكنائس وإعطائهما للشعب عند طلبهما.

كما تقرر عدم السماح بزيارات الشعب للمدافن، في هذه الفترة، وما يليها ما عدا حالات الدفن، وصلاة الجنازات للمنتقلين إثر الإصابة بفيروس كورونا.