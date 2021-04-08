وزير الزراعة يبحث في جوبا آفاق التعاون الزراعي بين البلدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا، مع جوزفين لاجو وزيرة الزراعة والأمن الغذائي، وأونيوتو أديجو وزير الثروة الحيوانية والسمكية بجمهورية جنوب السودان، عقب وصوله إلى جوبا، وذلك لبحث استكمال المباحثات الأخيرة التي بدأت في نوفمبر الماضي بالقاهرة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام بالنسبة لجمهورية جنوب السودان في المجال الزراعي بداية من بناء القدرات والتدريب والاستزراع السمكي والإنتاج الحيوانى والأمصال واللقاحات والبحوث الزراعية والتقاوي.

واستمع القصير والوفد المرافق له إلى عرض تقديمي عن قطاع الزراعة في جنوب السودان وما يساهم به في الإنتاج القومي وفرص الاستثمار المتاحة والتحديات التي تواجه هذا القطاع وما يحتاجه من دعم فني وتدريب.

وأكد القصير على توجيهات القيادة السياسية في البلدين لتعزيز أطر التعاون في جميع المجالات وخاصة قطاع الزراعة.

وخلال الاجتماع أعلن القصير، عن التنسيق الجاري بين وزارة الزراعة والتعليم العالي لاستقبال عدد من المنح الدراسية لطلبة من جنوب السودان للدراسة بكليات الزراعة لرفع القدرات في هذا المجال فضلا عن إعلان الجانبان عن تشكيل لجنة زراعية مشتركة بين البلدين لمتابعة ما تم الاتفاق عليه وتنفيذه وذلك رغبة من الجانبين في المضي قدما في تعزيز التعاون في المجال الزراعي هذا وقد تم الاتفاق على توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء مزرعة متكاملة بجمهورية جنوب السودان خلال الزيارة.

حضر الاجتماع السفير محمد قدح سفير مصر في جنوب السودان ‏والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور ماهر المغربي مدير المزارع المصرية في أفريقيا.​