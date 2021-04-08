ضبط سلسلة شركات لبيع المستحضرات الطبية بدون ترخيص بعدد من المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب في ضبط أحد الأشخاص يدير سلسلة شركات لبيع المستحضرات الطبية بدون ترخيص في عدد من المحافظات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم قيام أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) بممارسة نشاط في مجال الاستشارات الطبية وتجارة الأعشاب والأدوية والمستحضرات الطبيه غير المصرح بتداولها لمخالفتها المعايير الصحية وكذا تهربه من سداد الضرائب المستحقة عليها بالمخالفة للقانون ، فضلاً عن إضطلاعه من خلال سلسلة من الفروع والمنشآت التابعة للشركات المملوكة له بعدد من المحافظات وكذا الترويج لتلك المستحضرات والأعشاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي والادعاء بقدرتها على شفاء الكثير من الأمراض من بينها فيروس "كورونا المستجد" وتحقيق أرباح مالية من جراء ممارسة ذلك النشاط.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعدد مديريات الأمن والجهات المعنية تم توجيه حملة مكبرة التي يقع في نطاق اختصاصها فروع الشركات المستهدفة لاستهداف تلك الفروع والمنافذ بالاشتراك مع لجان فنية مختصة مشكلة من الجهات المعنية حيث أسفر التفتيش عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية والأعشاب والمستحضرات الطبية مختلفة الأنواع غير مصرح بتداولها وغير مسجلة.

كما أمكن ضبط كافة الأوراق والمستندات و49 جهاز كمبيوتر الداله على وقائع التهرب الضريبي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.