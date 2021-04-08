"حيلة تاجر الكيف".. ضبط عنصر إجرامي يستغل الأطفال لترويج المخدرات بشوارع الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث من ضبط عنصر إجرامي يستخدم الأطفال في ترويج المخدرات في الجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة بنشاط واسع المجال في الاتجار بالمواد المخدرة مستغلاً في ذلك عدد من الأحداث لمعاونته فى بيعها وترويجها على عملائه من الشباب والنشء، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبصحبته أحد الأطفال، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة، وبحوزتهما 350 لفافة تحوي مادة البودر والإستروكس المخدرة تزن حوالي 350 جرام – سلاح أبيض – مبلغ مالي من متحصلات بيع المواد المخدرة – هاتف محمول لتسهيل الاتصال بعملائهم، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتابع المتهم الأول في اعترافاته أن المبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه من راغبي شراء المواد المخدرة والسلاح الأبيض للدفاع عن نشاطه الآثم، وأنه يستغل المتهم الثاني في بيع وترويج تلك المواد المخدرة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.