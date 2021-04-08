هجرة غير شرعية وتهريب معدات زراعية.. ضبط 9 قضايا متنوعة عبر المنافذ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وكان أبرزها في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية ضبط 4 قضايا أبرزها بضائع أجنبية الصنع، معدات زراعية.

وضُبط في مجال تهريب الألعاب النارية قضية واحدة، كما تم ضبط قضية واحدة في مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.

ونجحت الجهود في مجال الأمن العام عن ضبط 29 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح.

وضُبط 5 قضايا في مجالي مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات.