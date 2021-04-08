شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يرأس قداس اليوبيل الذهبي لكنيسة الملاك ميخائيل بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، صلاة القداس الإلهي في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمنطقة مصطفى كامل بالإسكندرية، وذلك ضمن الاحتفال المقام بمناسبة مرور خمسين سنة على صلاة أول قداس بالكنيسة (٨ أبريل ١٩٧١- ٨ أبريل ٢٠٢١).

شارك في الصلوات الآباء الأساقفة العموم المسؤولون عن القطاعات الرعوية بالإسكندرية، الأنبا بافلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق) والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، إلى جانب الآباء كهنة الكنيسة.

شهد القداس مشاركة عدد محدود من شعب الكنيسة وسط تطبيق إجراءات وقائية دقيقة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

البابا تواضروس يرأس قداس اليوبيل الذهبي لكنيسة الملاك ميخائيل بالإسكندرية (صور)

البابا تواضروس يرأس قداس اليوبيل الذهبي لكنيسة الملاك ميخائيل بالإسكندرية (صور)

البابا تواضروس يرأس قداس اليوبيل الذهبي لكنيسة الملاك ميخائيل بالإسكندرية (صور)

البابا تواضروس يرأس قداس اليوبيل الذهبي لكنيسة الملاك ميخائيل بالإسكندرية (صور)

البابا تواضروس يرأس قداس اليوبيل الذهبي لكنيسة الملاك ميخائيل بالإسكندرية (صور)