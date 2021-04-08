شكرا لقرائتكم خبر عن «هندسة الإسكندرية» تستقبل فريق «الجودة» لاعتماد برنامجي الحاسبات والنظم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت كلية الهندسة في جامعة الاسكندرية فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد والخاص لاعتماد برنامجي الحاسبات والاتصالات والحاسبات والنظم بكلية الهندسة.

وتأتى الزيارة للوقوف على مدى جاهزية البرنامجين للحصول على الاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، حيث تمت الزيارة الافتراضية يومي 31 مارس، 1 أبريل، وتمت أيضاً أمس 7 أبريل، الزيارة الميدانية للبرنامجين.

وذكرت الجامعة أن الزيارة تأتي في إطار متابعة مدى استعداد كلية الهندسة للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في البرنامجين، وذلك اتساقا مع أهداف الخطة الإستراتيجية لجامعة الإسكندرية، التي تسعى إلى حصول كافة كليات ومعاهد الجامعة على الاعتماد من خلال تقديم كافة وسائل الدعم المادية والبشرية وتطوير كافة الأقسام والمعامل بأحدث الأجهزة.

حضر الزيارة قيادات جامعة الإسكندرية وكلية الهندسة ومدير وحدة ضمان الجودة بكلية الهندسة.