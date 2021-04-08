شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، عن غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية «سنترين» بمدينة بني سويف، لمنع التجمعات، ومخالفة الإجراءات الإحترازية التي تنفذها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال اللواء وليد البيلي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، إنه تم شن على مراكز الدروس الخصوصية، أسفرت عن غلق وتشميع مركزين بمدينة بني سويف، وذلك لمنع التجمعات، ضمن إجراءات مجابهة تداعيات فيروس كورونا، وإجراءات تطبيق القانون.

وأهابت الوحدة المحلية، بأولياء الأمور للمحافظة على ذويهم، خاصة مع تداعيات فيروس كورونا، وخطة الدولة لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، خاصة فيما تسببه من تجمعات تخالف الإحترازية التي تنفذها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وقاد الحملة محمد رياض نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، وفتحي طايع مدير شؤون المناطق وسليمان السيد مدير إدارة الأزمات بالوحدة المحلية.