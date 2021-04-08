شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 2055 حالة من الإصابة بكورونا بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء عن شفاء عدد 2055 حالة من فيروس كورونا المستجد غلي مستوي المحافظة، منذ بداية الجائحة.

وأكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة يبلغ 341 حالة، بينما عدد حالات الوفاة بلغت 123.

أشار شوكة إلى حجز 3 حالات جديدة للاشتباه في إصابتها بالفيروس في المستشفيات، بجانب عزل 78 حالة منزليًا، مشددًا على اتخاذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية لمجابهة انتشار الفيروس.