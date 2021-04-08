شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يصل الوادي الجديد لافتتاح المجمع الاسلامي بالداخلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الذي يزور المحافظة لإفتتاح المجمع الاسلامى الكبير بمدينة موط بالداخلة.

كما يتفقد الوزير عددا من المشروعات بحضور عدد من المحافظين السابقين من بينهم اللواء جمال إمبابي واللواء طارق مهدي. يرافقهم محمد أنيس سكرتير عام المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، حيث يتوجه الوفد لمدينة الداخلة لإفتتاح مجمع التواب الرحيم الإسلامي.

وزير الأوقاف يصل الوادى الجديد

وزير الأوقاف يصل الوادى الجديد