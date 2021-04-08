شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 20 محضرًا.. «الهجان» يشارك في حملة لمتابعة أعمال النظافة ورفع الاشغالات ببنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، في حملة بمدينة بنها لمتابعة أعمال النظافة بالشوارع وخلوها من الإشغالات والباعة الجائلين وانتظام الحركة المرورية، يرافقه المهندس على يوسف ابو عقيل السكرتير العام المساعد والمهندس علي عبد الستار رئيس مجلس مدينه بنها، واداره الاشغالات بالمجلس.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد مناطق كورنيش النيل وكفر الجزار وميدان وابور الثلج وميدان كاميليا، موجها بمتابعة أعمال النظافة ورفع القمامة والإشغالات، ومشددا على إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تم تحرير 20 محضر للمخالفين، والتنبيه عليهم بعدم العودة مرة أخرى، موجها مسئولي المرور باستمرار العمل على تحقيق السيولة المرورية، وعدم السماح بالانتظار المخالف للسيارات.

وأكد المحافظ استمرار الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة النظافة، ومنع تواجد أي تراكمات، والحفاظ على البيئة، وظهور المدن بالشكل الجمالي والحضاري اللائق بها، واستمرار الدعم لتطوير المنظومة وتزويدها بأحدث المعدات.