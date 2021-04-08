شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يصل الغربية لافتتاح وتفقد بعض المشروعات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، صباح الخميس، إلى محافظة الغربية، في إطار زياراته الميدانية لمختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة المشروعات الجارية التي تهم المواطنين في كافة المجالات والقطاعات الحيوية.

وكان في استقبال الوزير الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ.

ومن المقرر أن يقوم الوزير بوضع حجر أساس فندق ومنطقة ترفيهية ومطاعم بشارع الجلاء والذى يعد برتوكول تعاون بين المحافظة والإنتاج الحربي وشركة (جاب) الفرنسية.

كما سيقوم وزير التنمية المحلية والمحافظ، بإفتتاح أعمال تطوير محطة سكة حديد طنطا، وذلك بتكلفة تبلغ نحو 9 ملايين جنيه، يعقب ذلك تفقد منطقة تطوير كورنيش القاصد، وتفقد محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم بطنطا، كما سيتفقد أعمال تطوير شارع إسكندرية.

وبعد ذلك يتفقد «شعراوي»، أعمال تطوير منطقة السيد البدوي والتي بلغت تكلفتها نحو 18 مليون جنيه، يعقبها تفقد أعمال إنشاء المجزر الألى بشبشير الحصة.

ومن المقرر أن يختتم وزير التنمية المحلية زيارته لمحافظة الغربية بتفقد عدد من قرى برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومن بينها قرية كفر الدغايدة التابعة لمركز ومدينة زفتي والتي يجري بها توصيل الغاز الطبيعى لمنازل القرية بعد الإنتهاء من عمليات التوصيل في بعض القرى الأخرى التابعة للمركز، كما سيتم متابعة القوافل والخدمات الطبية التي يجرى تنظيمها لأهالى قرية نهطاي، بالإضافة لمتابعة مشروع الصرف الصحى بقرية حنون.

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية يصل الغربية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية يصل الغربية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية يصل الغربية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية يصل الغربية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات