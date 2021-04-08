شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادا لرمضان.. ضبط 9.8 طن جمبري منتهي الصلاحية في حملة رقابية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري من الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم، وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جهته أوضح الدكتور بركات محمد على، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه استعدادا لإستقبال شهر رمضان المبارك وعيد شم النسيم، قامت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، بالإشتراك مع قطاع تموين جنوب الشرقية، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، بشن حملة تفتيشية، لضبط سوق اللحوم والأسماك بمركز بلبيس.

أسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط 9 طن و764 كجم جمبري، عبارة عن 6طن و500 كجم جمبري مقشر، و3 طن و264 كجم جمبري بقشره منتهي الصلاحية بثلاجة لحفظ وبيع اللحوم والأسماك، وتم تحرير محضر بالمخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، مؤكدا تواصل جهود للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.