شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لجائزة اليونسكو «لوريال 2022 الدولية» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو عن فتح باب الترشح لجائزة اليونسكو (لوريال 2022 الدولية) للسيدات في مجال العلوم، والتي خصصت هذا العام في علوم الحياة والبيئة حول إبداع المرأة وإنجازاتها البارزة في التقدم العلمي في مجال العلوم.

الجائزة تهدف إلى تعزيز دور المرأة في مجال العلوم، ومكافأة الشخصيات العلمية المتميزة، موضحة أنه يحق لكل من: رؤساء الجامعات أو المؤسسات العلمية وأعضاء أكاديميات العلوم، وحاملي الكراسي البحثية، والفائزات بجائزة المرأة في العلوم السابقة، وحاملي درجة الدكتوراه في العلوم، الترشح لهذه الجائزة، والتي تبلغ قيمتها 100،000 يورو.

وتمنح الجائزة لخمس فائزات بواقع فائزة واحدة عن كل إقليم من: (إفريقيا والدول العربية – آسيا والمحيط الهادي – أوروبا – أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي – أمريكا الشمالية).

كما يمكن للراغبات في الترشح لهذه الجائزة اتباع الخطوات التالية من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني التالي:

www.forwomeninscience.com

مع موافاة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو

بالأوراق المطلوبة باللغة الإنجليزية وهي:

• السيرة الذاتية الخاصة بالمرشحة.

• شرح مختصر لأهمية استحقاق المرشحة للجائزة (200 – 400 كلمة).

• قائمة من المنشورات وبراءات الاختراع بادئة بالأحدث.

• أهم (10) مطبوعات صادرة للمرشحة مرتبة طبقًا للأهمية مع شرح موجز لأهميتها (أقل من 150 كلمة).

•من 3 إلى 5 خطابات توصية من علماء متميزين من جهات مختلفة.

• خطاب ترشيح موجه للجنة الوطنية المصرية لليونسكو.

على أن ترسل كافة الأوراق المطلوبة إلى اللجنة من خلال البريد الإلكتروني الموضح أدناه قبل موعد غايته 20 مايو 2021، حتى يتسنى للجنة العلوم الطبيعية والتكنولوجيا البت في الترشيحات المقدمة.

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