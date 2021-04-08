محافظ الفيوم يوقع عقود إنشاء منطقة ترفيهية وتشغيل حديقة المدينة

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يوقع عقود إنشاء منطقة ترفيهية وتشغيل حديقة المدينة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وقع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واللواء رضا على محمد مدير إدارة عامة بقطاع المشروعات بوزارة الداخلية، عقود إنشاء منطقة ترفيهية في المنطقة المجاورة للحديقة الدولية، ورفع كفاءة وتشغيل حديقة المدينة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، واللواء ممدوح أبو حمادة مساعد مدير أمن الفيوم، والمستشار إسلام العناني المستشار القانوني لمحافظة الفيوم.
أكد محافظ الفيوم ـ عقب مراسم توقيع العقود ـ بأن المحافظة تعمل على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة في إطار من القانون، بما يعظم الموارد ويحقق عائداً اقتصادياً يسهم في الارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية، بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي، مشيراً إلى أن العقود التى تم توقيعها تهدف إلى إنشاء مدينة ترفيهية متكاملة بالمنطقة المجاورة لسور الحديقة الدولية بمساحة 5000 م2، واستغلالها الاستغلال الأمثل، إضافة لتأهيل وتشغيل حديقة المدينة بمساحة 4400م2.
وأضاف محافظ الفيوم بأن عقود تطوير وتشغيل المنطقتين يأتي كحق انتفاع لقطاع المشروعات بوزارة الداخلية، مقابل عائد مادي شهري للمحافظة، موضحاً أن أعمال المنطقة الترفيهية تشمل، إنشاء موقف لإنتظار السيارات، ومنطقة بازارات، ومحال تجارية، ومطاعم وكافتيريات، ومنطقة ألعاب للأطفال، ومسرح مكشوف، مع مراعاة البعدين الجمالي والبيئي خلال التنفيذ، كما تشمل أعمال تأهيل ورفع كفاءة حديقة المدينة استكمال الخدمات بها، وتجميلها، وتوفير العمالة المؤهلة، والعمل على تشغيلها بشكل يتوائم وطبيعة المنطقة.
وأشار محافظ الفيوم إلى أن الدولة المصرية تضع رؤية شاملة لاستغلال كافة أصولها بمختلف المحافظات، والعمل على حماية ممتلكاتها كحق أصيل للشعب، والعمل على تعظيم الموارد من هذه الأصول وتلك الممتلكات، والوقوف على تطويرها وتنميتها في إطار قانوني ودراسة علمية وخطة متكاملة.
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