شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام 50 كيلو أغذية منتهية الصلاحية و40 لتر عصير فاسد بوسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء عن إعدام 50 كيلو من الأغذية منتهية الصلاحية و40 لتر عصير فاسد بمدينة نخل بوسط سيناء.

وقال الدكتور مصطفى أمين مدير الإدارة الصحية بنخل، إنه بناًء على توجيهات الدكتور طارق شوكه مدير مديرية الصحة بشمال سيناء والدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائي وتعليمات إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بشأن المرور على المحلات والكافيتيريات للوقوف على مدى استيفائها للاشتراطات الصحية.

أضاف أمين، أنه تم تنفيذ حملة للتفتيش على المحلات والكافيتيريات بمدينة نخل بعضوية عبدالهادى عيسى جاب الله مراقب أول الأغذية بالإدارة وطه إبراهيم عبدالله مفتش الأغذية، حيث تم الإطمئنان على سلامة الأغذية المعروضة بالمحلات وتم سحب عينات أغذية مختلفة من ياميش رمضان.

أشار إلى إعدام بعض الأغذية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى بعد اتخاذ الاجراءات القانوينة.