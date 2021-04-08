شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الذهب في مصر وعالميا بداية تعاملات اليوم الخميس 8 أبريل 2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ارتفع سعر الذهب في مصر في بداية تعاملات اليوم الخميس 8 أبريل 2021 ، محققا زيادة قدرها 3 جنيهات للعيار 21 الأكثر انتشارا في مصر عن سعر الذهب في نهاية تعاملات أمس الأربعاء .
كما ارتفع سعر الذهب عالميا مع بداية تعاملات اليوم الخميس ، محققا زيادة قدرها 4 دولار للاوقية. خلال الدورة الآسيوية حسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية، بنسبة 0.20%.
وارتفعت العقود الآجلة لـ الذهب خلال الدورة الآسيوية اليوم الخميس، حسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية، بنسبة 0.11% حيث تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في يونيو على 1739 $ للأونصة، وذلك بسبب هبوط مؤشر الدولار، والذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.07% .
وفي مصر سجل سعر الذهب عيار 21 قيراط الأكثر انتشارا في بداية تعاملات اليوم الخميس، 772.32 جنيه، وكان فى نهاية تعاملات الأربعاء، 769.41 جنيه ، بينما سجلت الأوقية «الأونصة» عالميا فى بداية تعاملات الخميس 1,746.31 $ ، وكان سعرها مساء الاربعاء 1،742.06 $ .
«المصرى اليوم «تنشر اسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الخميس 8 أبريل 2021
|م
|الوحدة
|فى مصر
|عالميا
|1
|سعر الذهب عيار 24 قيراط
|882.65 جنيه
|56.15 $
|2
|سعر الذهب عيار 22 قيراط
|809.09 جنيه
|51.47 $
|3
|سعر الذهب عيار 21 قيراط
|772.32 جنيه
|49.13 $
|4
|سعر الذهب عيار 18 قيراط
|661.99 جنيه
|42.11 $
|5
|سعر الذهب عيار 14 قيراط
|514.88 جنيه
|32.75 $
|6
|سعر الذهب عيار 12 قيراط
|441.32 جنيه
|28.07 $
|7
|سعر الذهب عيار 10 قيراط
|367.77 جنيه
|23.39 $
|8
|سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط )
|6,178.53 جنيه
|393.02 $
|9
|سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط
|27,453.39 جنيه
|1,746.31 $
|10
|سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط )
|88,264.70 جنيه
|5,614.52 $
|11
|سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط
|882,646.99 جنيه
|56,145.17 $
|م
|الوحدة
|في مصر
|عالميا
|1
|سعر الذهب عيار 24 قيراط
|879.33 جنيه
|56.01 $
|2
|سعر الذهب عيار 22 قيراط
|806.05 جنيه
|51.34 $
|3
|سعر الذهب عيار 21 قيراط
|769.41 جنيه
|49.01 $
|4
|سعر الذهب عيار 18 قيراط
|659.50 جنيه
|42.01 $
|5
|سعر الذهب عيار 14 قيراط
|512.94 جنيه
|32.67 $
|6
|سعر الذهب عيار 12 قيراط
|439.67 جنيه
|28.00 $
|7
|سعر الذهب عيار 10 قيراط
|366.39 جنيه
|23.34 $
|8
|سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط )
|6،155.32 جنيه
|392.06 $
|9
|سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط
|27،350.26 جنيه
|1،742.06 $
|10
|سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط )
|87،933.14 جنيه
|5،600.84 $
|11
|سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط
|879،331.41 جنيه
|56،008.37 $
استقرار سعر الذهب في مصر وارتفاعه عالميا في نهاية التعاملات اليوم الأربعاء 7 إبريل 2021
انخفاض سعر الذهب في مصر وعالميا في بداية تعاملات اليوم الاربعاء 7 أبريل 2021
رغم تراجعه الأيام الماضية ارتفاع جديد في اسعار الذهب مساء الثلاثاء
ارتفع 8 جنيهات.. سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 6 أبريل 2021
«في الاتجاه السلبي» سعر الذهب في مصر وعالميًا في بداية تعاملات اليوم الإثنين 5 أبريل 2021
-
الوضع في مصر
-
اصابات
185,922
-
تعافي
143,575
-
وفيات
10,954