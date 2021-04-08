شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الذهب في مصر وعالميا بداية تعاملات اليوم الخميس 8 أبريل 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفع سعر الذهب في مصر في بداية تعاملات اليوم الخميس 8 أبريل 2021 ، محققا زيادة قدرها 3 جنيهات للعيار 21 الأكثر انتشارا في مصر عن سعر الذهب في نهاية تعاملات أمس الأربعاء .

كما ارتفع سعر الذهب عالميا مع بداية تعاملات اليوم الخميس ، محققا زيادة قدرها 4 دولار للاوقية. خلال الدورة الآسيوية حسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية، بنسبة 0.20%.

وارتفعت العقود الآجلة لـ الذهب خلال الدورة الآسيوية اليوم الخميس، حسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية، بنسبة 0.11% حيث تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في يونيو على 1739 $ للأونصة، وذلك بسبب هبوط مؤشر الدولار، والذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.07% .

وفي مصر سجل سعر الذهب عيار 21 قيراط الأكثر انتشارا في بداية تعاملات اليوم الخميس، 772.32 جنيه، وكان فى نهاية تعاملات الأربعاء، 769.41 جنيه ، بينما سجلت الأوقية «الأونصة» عالميا فى بداية تعاملات الخميس 1,746.31 $ ، وكان سعرها مساء الاربعاء 1،742.06 $ .

«المصرى اليوم «تنشر اسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الخميس 8 أبريل 2021

م الوحدة فى مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

استقرار سعر الذهب في مصر وارتفاعه عالميا في نهاية التعاملات اليوم الأربعاء 7 إبريل 2021

انخفاض سعر الذهب في مصر وعالميا في بداية تعاملات اليوم الاربعاء 7 أبريل 2021

رغم تراجعه الأيام الماضية ارتفاع جديد في اسعار الذهب مساء الثلاثاء

ارتفع 8 جنيهات.. سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 6 أبريل 2021

«في الاتجاه السلبي» سعر الذهب في مصر وعالميًا في بداية تعاملات اليوم الإثنين 5 أبريل 2021