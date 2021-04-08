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ارتفاع سعر الذهب في مصر وعالميا بداية تعاملات اليوم الخميس 8 أبريل 2021

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غادة عبد الحافظ 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفع سعر الذهب في مصر في بداية تعاملات اليوم الخميس 8 أبريل 2021 ، محققا زيادة قدرها 3 جنيهات للعيار 21 الأكثر انتشارا في مصر عن سعر الذهب في نهاية تعاملات أمس الأربعاء .

كما ارتفع سعر الذهب عالميا مع بداية تعاملات اليوم الخميس ، محققا زيادة قدرها 4 دولار للاوقية. خلال الدورة الآسيوية حسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية، بنسبة 0.20%.

وارتفعت العقود الآجلة لـ الذهب خلال الدورة الآسيوية اليوم الخميس، حسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية، بنسبة 0.11% حيث تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في يونيو على 1739 $ للأونصة، وذلك بسبب هبوط مؤشر الدولار، والذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.07% .

وفي مصر سجل سعر الذهب عيار 21 قيراط الأكثر انتشارا في بداية تعاملات اليوم الخميس، 772.32 جنيه، وكان فى نهاية تعاملات الأربعاء، 769.41 جنيه ، بينما سجلت الأوقية «الأونصة» عالميا فى بداية تعاملات الخميس 1,746.31 $ ، وكان سعرها مساء الاربعاء 1،742.06 $ .

«المصرى اليوم «تنشر اسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الخميس 8 أبريل 2021

م الوحدة فى مصر عالميا
1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 882.65 جنيه 56.15 $
2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 809.09 جنيه 51.47 $
3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 772.32 جنيه 49.13 $
4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 661.99 جنيه 42.11 $
5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 514.88 جنيه 32.75 $
6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 441.32 جنيه 28.07 $
7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 367.77 جنيه 23.39 $
8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 6,178.53 جنيه 393.02 $
9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 27,453.39 جنيه 1,746.31 $
10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 88,264.70 جنيه 5,614.52 $
11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 882,646.99 جنيه 56,145.17 $
م الوحدة في مصر عالميا
1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 879.33 جنيه 56.01 $
2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 806.05 جنيه 51.34 $
3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 769.41 جنيه 49.01 $
4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 659.50 جنيه 42.01 $
5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 512.94 جنيه 32.67 $
6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 439.67 جنيه 28.00 $
7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 366.39 جنيه 23.34 $
8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 6،155.32 جنيه 392.06 $
9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 27،350.26 جنيه 1،742.06 $
10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 87،933.14 جنيه 5،600.84 $
11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 879،331.41 جنيه 56،008.37 $

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  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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