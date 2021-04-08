شكرا لقرائتكم خبر عن طقس شتوي دافئ في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت درجة الحرارة ارتفاعها في مختلف مدن محافظة شمال سيناء بعد سطوع الشمس على مختلف الأنحاء، حيث يسود المحافظة طقس شتوي دافئ، بجانب نشاط طفيف للرياح.

وتراوحت درجات الحرارة في مختلف مدن المحافظة ما بين 14 إلى 28 درجة مئوية، حيث سجلت درجة الحرارة في مدينة العريش ما بين 16 الي 22 درجة ورفح ما بين 15 الي 22 درجة ونخل بوسط سيناء ما بين 14 الي 28 درجة.

وواصلت غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة بالتعاون مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية متابعة الظروف الجوية بناء علي توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة ، محافظ شمال سيناء، فيما أكدت الغرفة على استقرار الأحوال الجوية في مختلف أنحاء المحافظة.