شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: "الإنجليزية" لغة التدريس بالمدارس اليابانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نظام التعليمى فى المدارس المصرية اليابانية بعد فتح باب التقدم للعام الدراسى المقبل بمرحلة رياض الأطفال المستوى الأول.

وأوضحت الوزارة، أن النظام التعليم فى المدارس المصرية اليابانية من المستوى الأول لرياض الأطفال وحتى الصف الرابع الابتدائى، المنهج المستخدم فى هذه المدارس هو المنهج الدراسي المصري الجديد (2.0) باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أنشطة "التوكاتسو" كأنشطة أساسية، موضحة أن لغة التدريس فى المدارس هى اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى تدريس منهج المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية Connect Plus

وأشارت الوزارة إلى أن المدارس المصرية اليابانية تعتمد على مناهج دراسية متطورة ولغة أجنبية متميزة وتساهم الدراسة فيها على بناء شخصية الطفل وتقدم تعليم متميز، والمدارس تعمل على تحقيق السعادة، كما أنه يوجد بها معلمين متميزين ومدربين والفصول الدراسية واسعة والكثافة قليلة وتمنح الطلاب أنشطة فنية ورياضية متميزة.

وأشارت الوزارة إلى أن الأنشطة الخاصة بالتوكاتسو وأنواعها :

ـ أنشطة الفصل: وهي الأنشطة المتعلقة بمشاركة التلاميذ في تكوين الحياة داخل الفصل والمدرسة وأنشطة التفاعل مع الحياة اليومية والدراسة والتنمية الذاتية، وأنشطة الصحة والسلامة، وأنشطة تناوب الأنشطة اليومية للفصل .

ـ أنشطة مجلس التلاميذ: وهي الأنشطة المتعلقة بتأسيس مجالس التلاميذ وإدارة وتخطيط أنشطة مجلس التلاميذ والتبادل الثقافي القائمة بها جماعات مختلفة الفئة العمرية داخل المدرسة.

ـ المناسبات المدرسية : أنشطة تعمل على تنمية الشعور بالانتماء والتكافل تجاه الآخرين بالإضافة شعور العمل للمصلحة العامة من خلال أنشطة تطبيقية يقوم بها التلاميذ وهي أنشطة يتم القيام بها على مستوى المرحلة الدراسية أو المدرسة.