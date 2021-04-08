شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث فى جوبا التعاون الزراعى بين مصر وجنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعا، مع جوزفين لاجو وزيرة الزراعة والأمن الغذائى وأونيوتو أديجو وزير الثروة الحيوانية والسمكية بجمهورية جنوب السودان عقب وصوله الي جوبا الاجتماع بحث استكمال المباحثات الأخيرة التى بدأت فى نوفمبر الماضى بالقاهرة.

وتم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام بالنسبة لجمهورية جنوب السودان فى المجال الزراعى بداية من بناء القدرات والتدريب والاستزراع السمكي والإنتاج الحيوانى والأمصال واللقاحات والبحوث الزراعية والتقاوى.

واستمع القصير والوفد المرافق له إلى عرض تقديمى عن قطاع الزراعة فى جنوب السودان وما يساهم به فى الإنتاج القومي وفرص الاستثمار المتاحة والتحديات التي تواجه هذا القطاع وما يحتاجه من دعم فني وتدريب.

‏أكد القصير على توجيهات القيادة السياسية في البلدين لتعزيز أطر التعاون في جميع المجالات وخاصة قطاع الزراعة وخلال الاجتماع أعلن عن التنسيق الجاري بين وزارة الزراعة والتعليم العالي لاستقبال عدد من المنح الدراسية لطلبة من جنوب السودان للدراسة بكليات الزراعة لرفع القدرات في هذا المجال فضلا عن إعلان الجانبان عن تشكيل لجنة زراعية مشتركة بين البلدين لمتابعة ما تم الاتفاق عليه وتنفيذه وذلك رغبة من الجانبين في المضي قدما في تعزيز التعاون في المجال الزراعي هذا وقد تم الاتفاق على توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بانشاء مزرعة متكاملة بجنوب السودان خلال الزيارة .