شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تقرر غلق نفقى الأزهر قبل الإفطار بربع ساعة خلال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مد مواعيد العمل بنفقى الأزهر خلال شهر رمضان، على أن تكون حركة سير السيارات داخل النفقين يوميًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثانية بعد منتصف الليل.

وقررت المحافظة غلق النفقين، اعتبارًا من الساعة الثانية صباحًا حتى السادسة صباحًا لأعمال الصيانة والنظافة داخل النفقين عدا يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع خلال شهر رمضان يتم فتح النفقين دون توقف أو غلق، إلا أثناء فترة الإفطار حتى يمكن استيعاب وتصريف الكثافات المرورية المحتملة خلال أيام الأجازات الأسبوعية.

كما قرر محافظ القاهرة، أن يتم غلق النفقين يوميًا قبل الإفطار بربع ساعة، ويتم فتحه بعد الإفطار بربع ساعة، لإعطاء فرصة للأفراد العاملين بغرفة التحكم، لتناول وجبة الإفطار.