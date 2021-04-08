شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء عن عدد من مناطق مدينة العريش للصيانة الدورية السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم شركة الكهرباء في شمال سيناء، بعد غد السبت، بقطع التيار الكهربي عن عدد من أحياء ومناطق مدينة العريش لمدة 9 ساعات متتالية، للصيانة الدورية.

وأكدت الشركة في بيان لها أنه سيتم قطع التيار الكهربي عن مناطق المساعيد وشارع اسيوط والبحر والخزان والفواخرية ، وذلك لإجراء الصيانة الدورية .

أضافت الشركة أن انقطاع الكهرباء سيكون اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا وحتى الرابعة ظهرًا ، وأنه سوف يتم إعادة التيار الكهربي فور انتهاء الصيانة الدورية.