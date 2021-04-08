شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. البابا تواضروس يرأس قداس الاحتفال باليوبيل الذهبي لكنيسة الملاك ميخائيل بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، زيارة رعوية إلى الإسكندرية اليوم الخميس تستغرق يوما واحداً، للمشاركة في الاحتفال باليوبيل الذهبى لكنيسة الملاك ميخائيل في منطقة مصطفى كامل شرق الإسكندرية.

وقال القمص إبرام إميل، الوكيل البابوى في الاسكندرية، راعى الكنيسة المرقسية الكبرى، إن البابا يرأس صلاة القداس الإلهي في كنيسة الملاك ميخائيل بمناسبة مرور 50 سنة على إنشائها، وإقامة أول قداس بها، حيث يشارك البابا أساقفة الأسكندرية وعدد من الآباء الكهنة.

وأوضح أن البابا يلقى عظة روحية عقب الصلاة يتحدث فيها عن الكنيسة وتاريخها.

إلى ذلك أكدت الكنيسة على عدد من التدابير الاحترازية المقررة لمواجهة فيروس كورونا، حيث سيتم إقامة القداس الالهى من الساعة الثامنة صباحا وحتى الحادية عشرة، يليه برنامج الاحتفال باليوبيل الذهبى والذى يستغرق ساعة.

وحددت الكنيسة الحضور للمصلين بالحجز المسبق، عن طريق برنامج حجز القداسات المعتاد ولا يسمح مطلقا بالدخول بعد الساعة 9 صباحا أو الحضور بدون حجز، والالتزام بالتصوير بنفس اماكن الجلوس والتباعد وارتداء الكمامة طوال وقت التواجد بالكنيسة وعدم التقبيل نهائيا ،كما حددت الكنيسة لبس الخدام بعدم السماح بارتداء التونية إلا للذين تم اختيارهم من قبل اللجنة المنظمة.