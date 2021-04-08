شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تفتتح قصر ثقافة العريش مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مساء اليوم الخميس، يرافقها اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بافتتاح قصر ثقافة العريش، وحضور عدد من الفعاليات الفنية والثقافية.

وكان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، استقبل أمس الأربعاء، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة ، في مستهل زيارتها إلى شمال سيناء ، بحضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ والقيادات التنفيذية وأعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة، والدكتور احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ، وذلك لبحث سبل تنفيذ وتكثيف أنشطة وفعاليات فكرية وفنية متنوعة بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.