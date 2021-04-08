شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة مائية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مختلف مدن محافظة شمال سيناء، شبورة مائية، خلال فترات الصباح الباكر، حيث غطت الشبورة المائية الطرق الرئيسية في مدن العريش وبئر العبد والحسنة ونخل بوسط سيناء.

وطالبت الإدارة العامة لمرور شمال سيناء المواطنين من أصحاب السيارات بتوخي الحيطة والحذر والالتزام بالسرعة القانونية وترك مسافة آمنة بين السيارات على مختلف طرق المحافظة، ومنع التوقف على الطريق واستخدام الأضواء الكاشفة وآلات التنبيه على فترات.