شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تعرض اليوم خطة الإرشادات الوقائية من كورونا خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ظهر اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا، لاستعراض مستجدات الوضع الوبائى لفيروس كورونا فى مصر، والإرشادات الوقائية خلال شهر رمضان الكريم.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".