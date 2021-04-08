شكرا لقرائتكم خبر عن لو لسه ما قدمتش على عداد الكهرباء الكودى.. اعرف الخطوات والمستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من سكان المبانى المخالفة و تحصل على تيار كهربائى من خلال وصلة غير قانونية ويتم المحاسبة بنظام الممارسة، مازالت الفرصة متاحة للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب عداد كهرباء كودى مسبوق الدفع وذلك من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، من خلال اتباع الخطوات الآتية :





1-الدخول على الرابط الخاص بالمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية2-اختيار تسجيل طلب تركيب عداد كودى. 3- ادخال اسم مقدم الطلب و بياناته.4- إرفاق صورة إيصال الممارسة "حديث". 5- إرفاق صورة للوحدة المراد تركيب عداد كودى لها من الخارج.6- صورة عقد ملكية الوحدة. -فى حالة تقديم الطلب وفقد كلمة المرور يتم اتباع الخطوات الآتية:1- الضغط على خانة استعادة كلمة المرور.

2- اختيار الوسيلة التى يرسلها عليها فريق الدعم الفنى بالمنصة كلمة المرور أما من خلال الهاتف المحمول أو البريد الالكترونى الذين سبق إدخالهم فى الطلب.

3-بعد استقبال كلمة المرور الجديدة على البريد الإلكترونى أو الهاتف المحمول يتم إعادة إدخالها مع اسم المستخدم.

4-يمكن للمواطن استكمال الإجراءات اللازمة لتركيب العداد الكودى.

5-فى حالة عدم إتمام عملية استعادة كلمة المرور من المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، يمكنك التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها للحصول على كلمة المرور.