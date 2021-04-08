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تعرف على مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم الخميس 8-4-2021

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رجب رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة اليوم الخميس 8-4-2021 في محافظة الإسكندرية، وينشط محرك البحث جوجل بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة.

مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم الخميس:

موعد صلاة الفجر 4.10 ص

موعد الشروق 5.41 ص

موعد صلاة الظهر 12.02 م

موعد صلاة العصر 3.36 م

موعد صلاة المغرب 6.24 م

موعد صلاة العشاء 7.45 م

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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