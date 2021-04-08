شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم الخميس 8-4-2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة اليوم الخميس 8-4-2021 في محافظة الإسكندرية، وينشط محرك البحث جوجل بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة.
مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم الخميس:
موعد صلاة الفجر 4.10 ص
موعد الشروق 5.41 ص
موعد صلاة الظهر 12.02 م
موعد صلاة العصر 3.36 م
موعد صلاة المغرب 6.24 م
موعد صلاة العشاء 7.45 م
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