شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وزير البيئة تطلق مبادرة الحد من استخدام الأكياس البلاستيك في دهب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الخميس، بجولة تفقدية لمحميات جنوب سيناء على مدار 3 أيام، لمتابعة الحياة البرية والبحرية.

يشمل برنامج الزيارة اليوم الخميس مدينة دهب، لإطلاق مبادرة الحد من استخدام الأكياس أحادية الاستخدام «البلاستيكية» داخل المحميات بمدينة دهب واستبدالها بمنتجات صديقة للبيئة مثل المنتجات الورقية والكرتون، مع مراعاة البعد الاقتصادي فيها، إضافة إلى قيام الوزيرة بجولة بحرية كاملة لمتابعة الحياة البحرية وتزور يوم الجمعة محمية رأس محمد لإطلاق خطة الأنشطة البحرية، ثم تتوجه إلى مدينة سانت كاترين، لمتابعة خطة تطوير المدينة، مع الحفاظ على الوضع البيئي للمدينة كمحمية طبيعية.

وتم الاتفاق على إطلاق حملة جديدة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بمدينة دهب، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ومحافظة جنوب سيناء، والبدء في إطلاق أول نموذج للإدارة البيئية للأنشطة البحرية بشرم الشيخ، في ظل انخفاض الأنشطة السياحية لتقييم تجربة الأنشطة البحرية، وإجراء تعديلات لمسار الأنشطة خلال التنفيذ التجريبي.