وأيد 90% من القراء تكثيف حملات توعية المواطنين بالتزام إجراءات كورونا الاحترازية خلال شهر رمضان، بينما عارض 10% من القراء تكثيف حملات توعية المواطنين بالتزام إجراءات كورونا الاحترازية خلال شهر رمضان.

شكرا لقرائتكم خبر عن 90% من القراء يؤيدون تكثيف حملات التوعية بالتزام إجراءات كورونا في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع