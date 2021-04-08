شكرا لقرائتكم خبر عن 90% من القراء يؤيدون تكثيف حملات التوعية بالتزام إجراءات كورونا في رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف حملات توعية المواطنين بالتزام إجراءات كورونا الاحترازية خلال شهر رمضان، أيد غالبية القراء تكثيف حملات توعية المواطنين بالتزام إجراءات كورونا الاحترازية خلال شهر رمضان.
وأيد 90% من القراء تكثيف حملات توعية المواطنين بالتزام إجراءات كورونا الاحترازية خلال شهر رمضان، بينما عارض 10% من القراء تكثيف حملات توعية المواطنين بالتزام إجراءات كورونا الاحترازية خلال شهر رمضان.
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