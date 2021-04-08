أخبار مصر

90% من القراء يؤيدون تكثيف حملات التوعية بالتزام إجراءات كورونا في رمضان

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 90% من القراء يؤيدون تكثيف حملات التوعية بالتزام إجراءات في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف حملات توعية المواطنين بالتزام إجراءات كورونا الاحترازية خلال شهر رمضان، أيد غالبية القراء تكثيف حملات توعية المواطنين بالتزام إجراءات كورونا الاحترازية خلال شهر رمضان.

وأيد 90% من القراء تكثيف حملات توعية المواطنين بالتزام إجراءات كورونا الاحترازية خلال شهر رمضان، بينما عارض 10% من القراء تكثيف حملات توعية المواطنين بالتزام إجراءات كورونا الاحترازية خلال شهر رمضان.

الاستطلاع
الاستطلاع

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا