شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تركيب 92 ألف عداد كودى حتى الآن.. والأولوية للأماكن الأكثر سرقة للتيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم الانتهاء من تركيب ما يقرب من 92 ألف عداد كودى مسبوق الدفع من قبل شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن إجمالى عدد طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة بلغت مليون 340 طلب حتى الآن.

وأضاف حمزة فى بيان خاصة لـ ”الخليج 365”، أن الأولوية للأماكن الاكثر سرقة للتيار فى الجدول الزمني لتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للحفاظ على حق الدولة، لافتا إلى أن هناك حصر للاماكن الاكثر سرقة للتيار الكهربائي سيتم تركيب العدادات الكودية لها.

وأوضح حمزة، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بدأت فى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمواطنين الذين انتهوا من سداد المقايسات الخاصة بتركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع ، موضحا أن إجمالى عدد طلبات تركيب العدادات الكودية حتى الآن بلغ مليون 340 الف طلب لحوالى 2 مليون وحدة مخالفة الذين تقدموا بطلبات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الالكترونية.

وأضاف حمزة، أن تركيب 2 مليون عداد كودى سيتم بشكل تدريجي منذ بدء اجراءات التنفيذ وحتى أكتوبر 2021، لافتا إلى أن تركيب العدادات مرتبط بحجم الاحتياطي من العدادات مسبوقة الدفع حيث أن الوزارة تستهدف تركيب 2 مليون عداد مسبوق الدفع سنويا بجانب تركيب العدادات الكودية التى ستكون أيضا مسبوقة الدفع.