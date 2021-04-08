شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن 5 مناطق بمصر الجديدة 6 ساعات من 8 صباحًا لـ2 ظهرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد 5 مناطق بمصر الجديدة، انقطاع مياه الشرب لمدة 6 ساعات تبدأ من 8 صباح اليوم الخميس حتى 2 ظهرًا من نفس اليوم، حيث أعلنت محافظة القاهرة أن شركة مياه الشرب بالقاهرة تقطت الخدمة عن مناطق (ميدان روكسي - شارع المرغنى – شارع سيد المرغنى – ابراهيم اللقانى – نزيه خليفة) وضعف المياه عن (ميدان صلاح الدين ومتفرعاته).

وأعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن سبب قطعها للمياه قيامها بأعمال تحويلات مواسير المياه المتعارضة مع أعمال كوبرى السواح والتى يستلزم تحويل مسار خط مياه قطر 1000 مم بميدان السواح.

وأوضحت الشركة أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.