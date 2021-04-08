شكرا لقرائتكم خبر عن حقك بالقانون.. اعرف الإجراءات القانونية لمواجهة التهديد والابتزاز الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يتعرض الكثير من المواطنين، للعديد من عمليات التهديد والابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ”الخليج 365” يوضح الإجراءات التى يتم اتخاذها إذا تم التعرض لتلك الجريمة.
1- تقديم بلاغ على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.
2- استخدام الخط الساخن (108) وهو خط مخصص للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وجرائم الإنترنت، ويعمل على مدار 24 ساعة.
3-إخطار إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بمقر وزارة الداخلية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، بالحضور الشخصي أو الاتصال بأرقام تليفونات: 27928484 / 27926071 / 27921490 / 27921491
5- الاحتفاظ بالرسائل التى تحتوى على السب أو الإهانة أو الابتزاز، والتوجه لقسم الشرطة التابع له، وتقديم بلاغ بالواقعة وإثبات نص الرسائل بالمحضر.
6- يجب تقديم البلاغ في خلال 3 أشهر من حدوث الابتزاز طبقًا لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية.