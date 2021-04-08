شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" تسلم أدوات مكافحة فيروس كورونا للحضانات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى اليوم الخميس تسليم أدوات مكافحة انتشار فيروس كورونا المقدمة من هيئة التعاون الدولى اليابانية "الجايكا" إلى 300 حضانة فى المحافظات الخمس المستهدفة لمشروع تنمية الطفولة المبكرة بحضور السفير ماساكى نوكى سفير اليابان فى مصر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة يعد أحد مشروعات وزارة التضامن الاجتماعى، التى تهدف لتمتع الأطفال من الفئة العمرية من يوم إلى 4 سنوات بخدمات تربوية وتعليمية وصحية بجودة عالية، ويبلغ إجمالى تكلفة تمويل المشروع 250 مليون جنيه، حيث نعمل بالشراكة مع المؤسسات الخاصة والجمعيات الأهلية على تقديم خدمات مميزة للتعليم قبل المدرسى وفقًا لمعايير الجودة المحلية والدولية التى تؤدى للنمو العقلى والوجدانى والنفسى السليم للأطفال.

جدير بالذكر أن البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة يهدف إلى تعزيز الخدمات التربوية والتعليمية والصحية المقدمة للأطفال حتى سن 4 سنوات ضمن معايير الجودة التى تعتمد فى تقييمها على نواتج التعلم وإكساب الأطفال المهارات المختلفة.