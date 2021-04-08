حدث ليلاً| وزير التعليم يوجه رسائل للطلاب.. و"الأوقاف" تستعد لرمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

انخفاض الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 444 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 157450 حالة حتى اليوم.

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لا داعي للقلق.. شوقي يوجه رسالة لطلاب أولى وثانية ثانوي حول الامتحانات

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يمكن لطلاب أولى وثانية ثانوي، طباعة ورقة المفاهيم وإضافة أي معلومات أخرى عليها من المصادر المختلفة، إذا أرادوا ذلك في ضوء كون الامتحان بنظام الكتاب المفتوح.

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شريف عامر: برنامج رامز جلال "هيقلب الدنيا" في رمضان المقبل

قال الإعلامي شريف عامر، إن الفنان رامز جلال لا يمكن التحدث معه هذه الفترة بسبب خوفه وقلقه وتوتره بسبب اقتراب موعد عرض برنامجه "رامز عقله طار"، مشيرًا إلى أن برنامجه الجديد "هيقلب الدنيا" في رمضان المقبل.

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التعليم تعلن ورقة المفاهيم الخاصة بالامتحانات الشهرية لأولى وثانية ثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ورقة المفاهيم الخاصة بالامتحانات الشهرية المجمعة للصفين الاول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١، عبر رابط التحميل: https://we.tl/t-9jc16HdZjX

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مبروك عطية: "نهر النيل ينبع من الجنة ولا يجوز منعه عن أحد"

قال الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن الأصل في الدين التعامل مع جميع الموارد دون إسراف أو تبذير وخصوصًا المياه، مشيرًا إلى أن الرسول قد نهى عن الإسراف في الماء ولو كنت على نهر جار.

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ب 3 مناطق .. وزيرة الهجرة تهنئ بنك مصر لحصوله على رخصة افتتاح فرع له بالسعودية

تقدمت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتهنئة لبنك مصر والسيد محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، على موافقة مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء الموافق 6 أبريل 2021، على منح بنك مصر رخصة لفتح فرع في المملكة، وجاء قرار موافقة منح الرخصة لبنك مصر تمهيداً لمنح البنك الرخصة في الفترة القادمة كأول بنك مصري يكون له فرع في المملكة العربية السعودية.

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وزير الرى الأسبق: "إثيوبيا لم تلتزم بإعلان المبادئ وتتصرف بشكل أحادي"

قال الدكتور حسام مغازي، وزير الري الأسبق، إن مصر بدأت أول مراحل التفاوض في عام 2014، حيث أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ألقى كلمة في 2014 أمام البرلمان الإثيوبي والتي أكد فيها على حق مصر في الحياة وحق إثيوبيا في التنمية، والتي أكدها في أكثر من مناسبة.

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الأعلى للمستشفيات الجامعية يكشف تفاصيل دراسة سلالات كورونا في مصر

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام للمستشفيات الجامعية، عن طريقة اختيار مصر للقاحات وبروتوكولات العلاج.

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استعدادا لشهر رمضان.. الأوقاف تطلق أكبر حملة نظافة وتعقيم للمساجد على مستوى الجمهورية

أطلقت وزارة الأوقاف، الأربعاء، أكبر حملة تعقيم ونظافة للمساجد على مستوى الجمهورية استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الفضيل.

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مصدر عسكري ليبي: بقاء القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا يمنع تحقيق السلام

أكد مصدر عسكري بالجيش الليبي، أن تواجد أو بقاء القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا يمثل خطورة كبرى في المقام الأول على الشعب الليبي ومن ثم يمثل خطورة على العملية السياسية وتحقيق المصالحة وغيرها، قائلا "وجود المرتزقة في ليبيا يمنع تحقيق السلام".

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المحاصصة والبيع.. ماذا تغير في الموقف الإثيوبي بشأن سد النهضة؟.. خبير دولي يكشف

قال الدكتور أحمد المفتي، الخبير الدولي وممثل الخرطوم السابق في مفاوضات سد النهضة، إن إثيوبيا أفشلت اجتماعات كينشاسا بنسبة 100%.

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سماع دوي انفجارات غربي العاصمة السورية دمشق

أفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ليل الأربعاء/الخميس بسماع دوي انفجارات في غربي العاصمة السورية دمشق، ولم يعرف بعد سبب الانفجار.

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