شكرا لقرائتكم خبر عن حملة واسعة لتعقيم المساجد استعدادًا لـ«تراويح رمضان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدادًا لشهر رمضان المقبل وطقوسه الدينية والروحية المميزة، أطلقت وزارة الأوقاف، أمس، أكبر حملة لنظافة وتعقيم المساجد على مستوى الجمهورية، تستمر حتى نهاية «الشهر الكريم».

شركات متخصصة متطوعة لخدمة «بيوت الله» بدأت تعقيم مسجد الإمام الحسين عقب صلاة الظهر، كما امتدت الحملة إلى مسجد «تحيا مصر» و«مسجد الرحمن» بمدينة الأسمرات فى محافظة القاهرة، فى حين تواصل الوزارة والمديريات حملات النظافة والتعقيم على مستوى الجمهورية بمشاركة مجتمعية واسعة والتزام تام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

وشددت «الأوقاف» على ضرورة الالتزام التام بالشروط والضوابط التى تم وضعها لأداء صلاة التراويح وفتح المساجد خلال شهر رمضان، ومن أهمها: ارتداء الكمامة، واصطحاب المصلى الشخصى، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعى، واستمرار عدم فتح دورات المياه، وعدم فتح الأضرحة، وعدم السماح بأى مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها، وعدم السماح بإقامة أى موائد إفطار أو نحوه بالمساجد ولا بساحاتها ولا بملحقاتها، وعدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد، والسماح بصلاة القيام، مع مراعاة التخفيف بما لا يتجاوز نصف الساعة، دون إلقاء أى دروس أو خواطر دعوية.

وعلى صعيد الاستعدادات لـ«رمضان»، أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أنه سيتم حظر إقامة موائد الرحمن بجميع أحياء العاصمة، ومنع أى تجمعات كبيرة فى الأماكن المغلقة كسرادقات العزاء، والاحتفالات بدُور المناسبات، وعدم السماح بإقامة الدورات الرمضانية فى الأماكن المفتوحة أو المغلقة.

وعقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماعًا للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال شهر رمضان، ومتابعة موقف توافر السلع التموينية والاستراتيجية لتلبية احتياجات المواطنين. وكلف مديرية الأوقاف بالمرور الدورى على دُور العبادة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الخاصة بإقامة الشعائر الدينية فى رمضان، مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز والأجهزة المعنية بتكثيف الحملات الرقابية.