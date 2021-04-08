شكرا لقرائتكم خبر عن «أكسفورد» توقف تجارب «أسترازينيكا» على الأطفال والمراهقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة أكسفورد أنها أوقفت مؤقتًا تجربة صغيرة فى بريطانيا لاختبار اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والذى طوّرته مع شركة «أسترازينيكا» على الأطفال والمراهقين، حيث تنتظر المزيد من البيانات حول مشكلات نادرة لتخثر الدم (الجلطات) لدى البالغين الذين تلقوا التطعيم. وتُجرى وكالة الدواء الأوروبية حاليًا مراجعة لتقارير عن جلطة دموية نادرة للغاية تُعرف باسم «تجلط الجيوب الوريدية الدماغية» بعد تلقى لقاح «أسترازينيكا».

وتجاوزت حصيلة كورونا، أمس، 133.1 مليون إصابة ونحو 2.9 مليون وفاة فى مختلف أنحاء العالم، فيما أكدت منظمة الصحة العالمية، فى بيان، أنها رصدت ارتفاعًا فى عدد الوفيات الجديدة خلال الأسبوع الأخير، لافتة إلى أن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس فى ارتفاع، للأسبوع السادس على التوالى، إذ تم تسجيل أكثر من 4 ملايين إصابة جديدة، خلال الأسبوع الأخير، كما ارتفع عدد الوفيات بنسبة 11% مقارنة بالأسبوع الماضى، حيث تم تسجيل 71 ألف وفاة.

وقالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، خلال كلمتها الافتتاحية للمؤتمر الثانى للتغطية الصحية الشاملة، الذى أطلقته الهيئة العامة للرعاية الصحية، أمس، بالإسماعيلية، إن الدولة المصرية حددت بوضوح التغطية الصحية الشاملة، كهدف ذى أولوية لإصلاح القطاع الصحى فى خطة التنمية المستدامة 2030، مؤكدة أن هناك توازنًا بين التعايش مع جائحة كورونا داخل مصر بما يضمن تعزيز الصحة والوقاية من المرض، والبيئة الآمنة المبنية على التوازن فى التحديات جميعًا.