حقك بالقانون.. اعرف الإجراءات القانونية لمواجهة التهديد والابتزاز الإليكترونى

1- تقديم بلاغ على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

2- استخدام الخط الساخن (108) وهو خط مخصص للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وجرائم الإنترنت، ويعمل على مدار 24 ساعة.

3-إخطار إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بمقر وزارة الداخلية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، بالحضور الشخصي أو الاتصال بأرقام تليفونات: 27928484 / 27926071 / 27921490 / 27921491

5- الاحتفاظ بالرسائل التى تحتوى على السب أو الإهانة أو الابتزاز، والتوجه لقسم الشرطة التابع له، وتقديم بلاغ بالواقعة وإثبات نص الرسائل بالمحضر.

6- يجب تقديم البلاغ في خلال 3 أشهر من حدوث الابتزاز طبقًا لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية.