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حقك بالقانون.. اعرف الإجراءات القانونية لمواجهة التهديد والابتزاز الإليكترونى

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القاهرة - سامية سيد - يتعرض الكثير من المواطنين، للعديد من عمليات التهديد والابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ”الخليج 365” يوضح الإجراءات التى يتم اتخاذها إذا تم التعرض لتلك الجريمة.

1- تقديم بلاغ على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

2-  استخدام الخط الساخن (108) وهو خط مخصص للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وجرائم الإنترنت، ويعمل على مدار 24 ساعة.

3-إخطار إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بمقر وزارة الداخلية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، بالحضور الشخصي أو الاتصال بأرقام تليفونات: 27928484 / 27926071 / 27921490 / 27921491

5- الاحتفاظ بالرسائل التى تحتوى على السب أو الإهانة أو الابتزاز، والتوجه لقسم الشرطة التابع له، وتقديم بلاغ بالواقعة وإثبات نص الرسائل بالمحضر.

6- يجب تقديم البلاغ في خلال 3 أشهر من حدوث الابتزاز طبقًا لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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