شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا لـ"الخليج 365": مشروعات الدولة خفضت البطالة بالمحافظة لـ4.8% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن معدل البطالة فى محافظة قنا تراجع بنهاية 2020 لـ4.8%، وذلك بسبب المشروعات التى تنفذها الدولة على أرض محافظة قنا.

وأوضح الداودى، لليوم السابع، أن نسبة البطالة تتراجع وذلك لتنفيذ مشروعات تتناسب مع الهدف القومى منها، كما أن نسب البطالة بين الشباب تراجعت مع وجود مناطق صناعية وحرفية ودور الجمعيات الأهلية.

وتشهد المحافظة عددٍ من المشروعات القومية الكبيرة، من ضمنها المشروع القومي لتبطين الترع الذي يساهم في تقليل المهدر من المياه وتوزيع المياه بالتساوي علي المزارعين، وذلك للاستفادة من المياه وتوفير احتياجات القطاع الزراعي.