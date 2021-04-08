شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تركيب أفران حديثة لقرية الفواخير بالفسطاط للحفاظ على البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أجهزة محافظة القاهرة، أعمال توريد وتركيب نموذج تجريبى لـ5 أفران بها ولاعات وتعمل بالغاز الطبيعى، وتعد هذه الأفران صديقة للبيئة، حيث أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه جارى العمل على تركيب باقى الافران على التوالى والتنسيق مع شركات المرافق لتيسير إجراءات التعاقد لأهالينا من من منتفعى تلك الفواخير.

وأوضحت نائب محافظ القاهرة، أن هذا النوع من المزارات السياحية له دور فى تنشيط السياحة نظرا لوجوده بالقرب من مجمع الأديان ومتحف الحضارات، مشيرة إلى أن محافظ القاهرة وجه بالإسراع فى اتخاذ الإجراءات والتوجيه باستكمال توصيل جميع المرافق "مياه -غاز- كهرباء – صرف" والاستمرار فى تركيب أفران الغاز والولاعات لباقى الوحدات بقرية الفواخير.

وأكدت على ضرورة متابعة المشروع بالتنسيق بين اللواء خالد شحاتة، رئيس حى مصر القديمة وبين العميد ماجد فوزى المسئول عن متابعة ملف قرية الفواخير بالمنطقة والسعى لنهو كافة الأعمال بأسرع وقت ممكن، موجه بضرورة تذليل أى معوقات من شأنها تعطيل أو عرقلة الأعمال والتى شملت أيضا تعلية سور القرية وتوفير أمن وحراسة لها لتأمينها ورفع كفاءة المركز التكنولوجى.