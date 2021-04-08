شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: فتح باب التقدم لوظائف بالمدارس المصرية- اليابانية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقديم للعمل بالمدارس المصرية- اليابانية للعام الدراسى 2021- 2022، ابتداءً من الغد، ولمدة 15 يومًا، إلكترونيًا، عبر الرابط التالى

https://ejsadm.moe.gov.eg.

وأضافت الوزارة، فى بيان، أن الوظائف المتاحة هى: «مدير مدرسة، ووكيل مدرسة، ومعلم فصل رياض أطفال أ/ ب، ومعلم (Math)، ومعلم (Science)، ومعلم لغة عربية، ومعلم لغة إنجليزية، ومعلم تربية رياضية، ومعلم تربية فنية، ومعلم تربية موسيقية، ومعلم غرفة مصادر (أطفال احتياجات خاصة)، وإخصائى نفسى، وإخصائى اجتماعى، وإخصائى مكتبات، ومعلم تكنولوجيا المعلومات ICT، ومعلم مادة المهارات المهنية».

وبيَّنت الوزارة أن خطوات التقدم للمعلمين ستكون عن طريق ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، بالإضافة إلى الإجابة عن الأسئلة.