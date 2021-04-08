شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج «المتحف المصرى» على القائمة التمهيدية لـ«يونسكو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة السياحة والآثار إدراج لجنة التراث العالمى بمنظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة «يونسكو» المتحف المصرى بالتحرير على القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمى، بعد أن رفعت الوزارة الملف التمهيدى الخاص به فى شهر فبراير الماضى، طبقًا للمعايير المقررة لتسجيل مواقع التراث العالمى.

وقال المستشار عبدالمحسن شافعى، المشرف العام على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بوزارة الآثار، فى تصريحات أمس: «الوزارة حرصت خلال الملف الذى قدمته لليونسكو على إبراز المكانة الخاصة التى يتمتع بها المتحف كمنارة ثقافية بقلب القاهرة وشاهد على الحضارة المصرية».

وأوضح أن المتحف يُعد أول متحف قومى بمنطقة الشرق الأوسط، ويضم أكبر وأهم الكنوز الأثرية للحضارة المصرية القديمة، بالإضافة إلى كونه معلمًا فريدًا لعب دورًا مهمًا فى تثقيف ونشر الوعى الأثرى لمختلف فئات المجتمع المصرى، كما أن به مكتبة وأرشيفًا يضمان وثائق وكتبًا نادرة فى مجال علم المصريات، ويحظى بمكانة كبيرة كمصدر للتراث الحى.

من جانبها، قالت صباح عبدالرازق، مدير عام المتحف المصرى بالتحرير، إن مبنى المتحف يتفرد فى كونه صرحًا معماريًا استثنائيًا، ومن أول المبانى المعمارية التى شُيِّدت خصيصًا ليصبح متحفًا، إذ يتميز بتصميمه الفريد والإنجاز الهندسى الذى يمثله، وشيّده المعمارى الفرنسى مارسيل دورنون، الذى صممه على طراز العمارة الكلاسيكية اليونانية الرومانية، بعد اجتيازه مسابقة عالمية من 87 تصميمًا، وتم وضع حجر أساس المتحف عام 1897، وتم افتتاحه فى 15 نوفمبر 1902 فى عهد الخديو عباس حلمى الثانى.

وأضافت أنه يجرى حاليًا تنفيذ مشروع لتطوير العرض بالمتحف المصرى بالتحرير من خلال خطة قصيرة المدى، وأخرى طويلة.