شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة هامة من وزير التعليم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة إلى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال شوقي في رسالته: «يمكن للطالب طباعة ورقة المفاهيم وإضافة أي معلومات أخرى عليها من المصادر المختلفة اذا أراد ذلك في ضوء كون الامتحان بنظام الكتاب المفتوح».

وأضاف: لقد نشرنا: النماذج الاسترشادية، والمحتوى المطلوب في الامتحانات الشهرية، وجداول الامتحانات المجمعة وأوراق المفاهيم.

وتابع: ولا يتبقى سوى أن تستعدوا في ضوء هذه المعلومات لمنهج «٥ أسابيع فقط» ولا تلتفتوا إلى أي جدل على مواقع التواصل والهدف الأساسي هو أن تتعودوا على أسلوب المذاكرة المناسب والنوعية الجديدة من الأسئلة ولا يوجد أي داعي للقلق.